Joshua inspireert criminele jongeren met zijn levensverhaal

AMSTERDAM - Joshua Kotadiny was weliswaar 'the son of the preacher man', maar dat zorgde er niet voor dat hij een lieverdje werd. Hij was tienercrimineel in de Bijlmer. Door het boek 'Gein trappen grace vinden' wil hij met zijn achtergrond criminele jongeren helpen.

"Ik wil mensen vertellen dat jongens van de straat ook echt kunnen veranderen. Hier staat een jongen die een levensverandering heeft meegemaakt", zegt Joshua aan het begin van zijn verhaal in de serie Strijders. Hij is nu schrijver en predikant, hij begleidt jongeren die in de criminaliteit zijn beland.

Vader

"Mijn vader was een bekende gangster op de Zeedijk." Hij verkocht drugs in Amsterdam. "Hij heeft zelfs coke verkocht aan Mick Jagger van de Rolling Stones." Hij raakte verslaafd. De reden dat hij in dit circuit belandde was teleurstelling in zijn eigen ouders en de overheid. "Mijn vader is van de jaren '70, we zijn van Zuid-Molukse afkomst. Hij kwam hier met mijn grootouders en velen kennen het verhaal over de belofte die niet is nagekomen."

Maar de vader van Joshua veranderde. "Hij is predikant geworden, was meer dan 40 jaar clean. En dan zou je denken, the son of the preacher man, dat zal wel een lieveling worden. Maar dat was niet zo. Hij zat eerst 100 procent in de onderwereld, daarna 100 procent in het kerkleven. Hij was met goede zaken bezig maar hij was nooit aanwezig."