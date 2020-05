'Mantelzorgers in coronacrisis vaker slachtoffer van huiselijk geweld'

ZAANSTAD - De coronamaatregelen drukken zwaar op mantelzorgers. Doordat de persoon voor wie ze zorgen niet naar dagbesteding kan, komt de zorg volledig op hun schouders. Ze krijgen door deze situatie sneller te maken met huiselijk geweld, zegt Micky Biddlecombe, voorzitter van Stichting MOE (Mantelzorgers Onder Elkaar). Ze wil dat deze mantelzorgers ondersteund worden, bijvoorbeeld door via de telefoon een luisterend oor te bieden.

Adobe Stock

Micky maakt zich al jaren hard voor mantelzorgers in de Zaanstreek. Ze vertelde erover in een aflevering van Strijders. Ze merkt dat haar zorgen over de positie van mantelzorgers in deze periode niet gezien worden, terwijl ze alarmerende signalen krijgt. "Dementerenden herkennen hun partner met wie ze al 55 jaar samen zijn niet meer."

Over huiselijk geweld zullen mantelzorgers zelf niet snel reppen, vertelt Micky. "Het is hoogverraad." Hulpverleners komen nu door de coronamaatregelen de huizen van deze mantelzorgers niet meer binnen. "Er zijn geen ogen meer achter de deuren." Andersom bestaat het risico op onbedoelde mishandeling. "Het gebeurt dat hulpbehoevende dementerenden worden vastgebonden zodat iemand naar de bakker kan." Het risico dat de dementerende wegloopt, wil de mantelzorger dan niet lopen. Ook kunnen mantelzorgers de hulpbehoevenden onbedoeld verwaarlozen. "Ze zijn zo overbelast dat ze niet meer weten of ze medicatie hebben gegeven. Zo krijgt iemand geen medicatie of juist de dubbele hoeveelheid." Hulp Micky wil voor deze mantelzorgers hulp organiseren. "Ik wil vragen of medisch studenten of psychologiestudenten beschikbaar willen zijn en hun tijd beschikbaar willen stellen. Deze mantelzorgers hebben een luisterend oor nodig." Tot nu toe merkt ze dat de noodzaak van deze hulp niet aankomt bij zorgprofessionals en de politiek. "De mantelzorger doet niet zomaar zijn mond open en lijdt in stilte. Maar dat 24/7 zorgen gaat opbreken in deze periode." Coronadoden Onder haar achterban is een aantal mensen dat een zorgbehoevende door het coronavirus is verloren. Door de maatregelen hebben ze geen afscheid kunnen nemen. En ook de nazorg die Stichting MOE normaal geeft, kan nu niet doorgaan. "Het doel in het leven valt opeens weg, mantelzorgers vallen in een zwart gat. En nazorg kunnen we nu niet bieden."