David tegen Goliath: de strijd van Merijn tegen plastic wegwerpflesjes

Plastic soep

Het besef daalt bij Merijn in, na een dagje aan het strand. Hij ziet de troep die achterblijft, denkt naïef dat er wel iemand zal komen om het op te ruimen, maar in plaats daarvan nemen het opkomend tij en de golven alle plastic rommel mee de zee in. Vlak daarna ziet hij ook nog een documentaire over 'plastic soep', wat op dat moment een nieuw fenomeen is. Hij besluit er zelf iets tegen te gaan doen. Niet door plastic op te gaan opruimen, maar door mensen te bewegen ons eigen kraanwater te drinken, zodat ze die andere flesjes niet meer kopen en die dus geen zwerfafval meer kunnen worden. Omdat kraanwater niet altijd voorhanden is, ontwikkelt hij een herbruikbare fles om het in mee te nemen; de inmiddels overbekende Dopper.

Kleine stappen

Alle inzet en succes ten spijt, is het wegwerpflesje nog volop aanwezig in de supermarkt. Het maakt Merijn niet moedeloos, want het drinken van kraanwater is iets populairder aan het worden en er zijn genoeg successen te vieren. Een daarvan is recent; supermarkten die in hun vestigingen een alternatief bieden voor gebotteld water.

In de video zie je wat dat alternatief is en hoor je Merijn vertellen op welke andere manieren hij strijdt voor een duurzamere toekomst.