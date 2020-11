Charlotte redt groente en fruit: "Ik had ook de neiging de mooiste eruit te pakken"

AMSTERDAM - "Wat ben jij nou aan het doen?", vroeg Charlotte Heine aan een vakkenvuller die fruit uit de bakken haalde die niet zo mooi meer waren. Die vraag was het begin van haar strijd tegen verspilling. Charlotte vertelt erover in de serie Strijders.

"Alle bananen met sproeten en appels met rimpels werden weggegooid. Ik kon het niet verkroppen want die zijn het lekkerste", vertelt Heine. "Nu weet ik ook wel dat als ik boodschappen aan het doen ben, ik ook altijd geneigd ben om toch de mooiste eruit te pakken. Maar op dat moment begreep ik hoe stom dat eigenlijk is."

Met de supermarktmanager maakte ze de afspraak dat ze iedere week langs mocht komen om dit fruit op te halen.

Op de Dappermarkt bleek het probleem niet zo groot. Toen ze over de markt liep om groente en fruit met plekjes mee te nemen, kreeg ze meteen commentaar. "Dat is mijn eten voor vanavond", riep iemand haar toe. Ze vervolgde haar weg naar de groothandel. "Daar was het echt schrikken. Waanzinnige hoeveelheden spullen die te koud of te warm hebben gelegen."

"We vonden dit zelf een leuk idee maar als je zo aan het redden slaat is het ook belangrijk dat anderen het leuk en lekker vinden." Delicatessezaken en horecaondernemers vonden het een goed plan. Haar bedrijf is klein gestart en langzaamaan gegroeid.

Pruimen

In de zomer van 2018 nam een pruimenteler uit Zeeland contact op. Die zomer was erg droog en zijn pruimen waren te klein. Maar de 60.000 kilo pruimen waar hij mee bleef zitten was te veel voor Charlotte. In twee dagen ging het viral en belden de kranten. Uiteindelijk zijn alle pruimen verkocht.

De Zeeuwe pruimenteler, een frambozenteler uit de Betuwe en een bramenteler uit het Westland zijn nu Charlottes vaste leveranciers. Ze wil uiteindelijk van fruit uit iedere provincie een smaak chutney maken.