Supermarkteigenaar deelt gratis groente en fruit uit: "We zijn er om te helpen"

AMSTELVEEN - Supermarkt Darya Market wil mensen die moeite hebben om rond te komen een steuntje in de rug geven. Daarom hebben ze een flinke voorraad groente en fruit uitgestald, om gratis mee te nemen voor iedereen die het nodig heeft: "Het ligt gewoon voor de deur,” zegt Zjian Kader, die met haar gezin de winkel runt.

RTV Amstelveen

In ieder geval de komende twee weken wil de winkel gratis een deel van hun voorraad aanbieden, daarna zien ze wel verder. "Als het nodig is kunnen we ook daarna doorgaan, misschien met hulp van vrienden of andere bedrijven,” vertelt Zjian.

Quote "Ik word heel blij als je komt, je mag het gewoon zelf pakken" Zjian Kader, supermarkteigenaar

De eerste donatie is volgens de winkelier ook al gedaan: het is een krat vol chocoladekruidnoten: "Die kwamen van een vrouw die op Facebook zag dat we bezig waren voor een goed doel, dus die zei: ‘Geef dit ook maar aan de mensen'." Zjian Kader benadrukt dat het gratis fruit en andere producten alleen bedoeld zijn voor mensen die anders niet kunnen rondkomen. Die zijn welkom: "Ik word heel blij als je komt, je mag het gewoon zelf pakken. Voor degene die het nodig heeft: kom maar hier. We zijn er echt om te helpen.” Mediapartner RTV Amstelveen maakte gisteren een bijdrage over de actie en nee, het was geen 1 april grap.