Eerst had ze 30 epileptische aanvallen per dag, nu maakt Fiona theater over haar ellende

Het dieptepunt bereikt ze als ze niet eens meer uit bed komt, vanwege het gevaar dat ze komt te vallen. Wanneer ze uiteindelijk een hulphond krijgt, krabbelt ze langzaam op en ziet weer zin in het leven. Nu werkt ze bij de GGZ als ervaringsdeskundige én treedt ze met haar eigen voorstelling op in het theater. Ze hoopt dat ze ook daar mensen kan bereiken en helpen.

Fiona is een van onze 'Strijders': inspirerende Noord-Hollanders, die hun ervaringen hebben omgezet naar een positieve bijdrage aan de maatschappij. Met deze serie geven wij deze strijders een platform om dat verhaal te laten horen.

Bij zich heeft ze haar hulphond Puk. Als die niet in haar leven was gekomen, had ze niet hier in Ru Paré in Amsterdam Nieuw-West gestaan. Maar ze is er en ze vertelt ons haar verhaal.