Annette strijdt voor een persoonlijkere aanpak op basisscholen

NOORD-HOLLAND - Annette van Valkengoed startte in 2007 een school genaamd 'Laterna Magica'. Daar wordt basisonderwijs op een ongebruikelijke manier verzorgd. Annette: "Het is een vrije ruimte waar je het leven oefent. Een plek waar nieuwsgierigheid geprikkeld blijft voor een kind, verbeeldingskracht ontwikkeld wordt en ze betrokken raken met de wereld. Je ziet en voelt daar de diepere waarden van het leven."

Voordat ze met het project begon was Annette werkzaam als leraar op een basisschool waar de leerproblemen onder kinderen in snel tempo toenamen. Sommigen kwamen steeds moeizamer mee in de klas en verloren hun motivatie. "Op een bepaald moment dacht ik: Ik ga het helemaal anders doen", vertelt Annette.

Ze bouwde een 'restaurant' in de schoolgangen en liet haar leerlingen spelenderwijs aan de gang gaan met reken- en leesoefeningen. Deze aanpak bleek een succes. "Er gebeurde een klein wonder, want kinderen kregen zin in het leren. Dit ging steeds beter."

Na dit eerste succes ging ze Onderwijswetenschappen studeren om het antwoord te vinden op vragen zoals: 'Waarom zijn er eigenlijk aparte klaslokalen?' En 'Waarom kan een kind blijven zitten?'

Persoonlijke aanpak

In 2007 kreeg ze de mogelijkheid om een school te bouwen waar de persoonlijke aanpak van kinderen centraal staat. Hier wordt op een compleet nieuwe manier nagedacht over het overbrengen van lesstof. Op haar nieuwe school vind je geen jaargroepen en klaslokalen, maar praktijkvoorbeelden uit het 'echte leven', zoals een nieuwsredactie en een weerstudio. "Als je op Laterna Magica komt zie je 850 kinderen, met 850 individuele ontwikkelingsplannen."