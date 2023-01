Ellen wil speelgoed waarin ieder kind zich herkent: "Ik strijd voor normalisatie van mijn poppen"

Als kind van een zwarte vader en een witte moeder had Ellen Brudet geen poppen die op haar leken. Haar moeder zocht stad en land af voor haar dochter, zonder resultaat. Zelf vond Ellen dat toen geen probleem, inmiddels realiseert ze zich dat ze vroeger wel degelijk iets miste. Ze wil dat ieder kind een pop kan krijgen waar het zich in herkent. En met succes: van over de hele wereld vinden mensen haar poppenwinkel in Amsterdam-Noord.