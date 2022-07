Merlijn Twaalfhoven: 'Maak zelf kunst, laat het niet alleen over aan professionals'

Merlijn Twaalfhoven heeft een open blik op de wereld. Dat dat soms wat naïef kan zijn, blijkt wanneer hij zich een plek verovert op het conservatorium. Hij verwacht dat studeren vooral veel samen spelen wordt, maar niets is minder waar: het gaat vooral om presteren en concurreren. Nu hij als geoefend violist voor ons staat, heeft hij zijn instrument bij zich. Maar hij speelt er niet op. Nog niet. Want eerst wil hij ons iets duidelijk maken.

De viool legt Merlijn voorlopig op de sokkel die tijdens het spreken naast hem staat. Hij wil dat wij nadenken over wat kunst nog meer kan zijn dan uitsluitend iets beluisteren of bekijken. Hij stelt ons de vraag wat er zou gebeuren als we de kunstenaar in onszelf wakker maken. Veel, is zijn verwachting. Zeker als iedereen dat doet. Hij vertelt waarom.

Luister de aflevering met Merlijn hieronder.