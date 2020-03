Natasja Kok steunt vrouwen in financiële nood: "Ik kan het niet laten, het zit in mijn hart"

BUSSUM - Natasja Kok is de drijvende kracht achter Wonder Woman. Vrouwen die financieel aan de grond zitten kunnen door Natasja geholpen worden. Natasja put haar motivatie uit haar persoonlijke ervaring als werkloze vrouw in Nederland.

Tijdens de financiële crisis van 2008 kwam Natasja aan de grond te zitten. Ze verloor als ZZP'er een belangrijke opdrachtgever en zag daarmee haar wereld ineenstorten. "Gelukkig is Nederland een land waar je in de schuldsanering uiteindelijk toch van je schulden afkomt. Je wordt wel opgevangen, maar je krijgt ook te maken met zaken die jou als mens volledig onderuithalen en ervoor zorgen dat je alle eigenwaarde die je hebt, kwijtraakt."

Geïsoleerd

Volgens Natasja is een sociaal isolement een van de ergste gevolgen van een gebrek aan inkomen. "Je wereld wordt klein en je eigenwaarde laag. Er komt een dag dat je voor de spiegel staat en denkt: doe ik er nog wel toe?"

Toen de spreekwoordelijke grens bereikt werd, slaagde ze er uiteindelijk in het roer om te gooien: "Toen ik drie jaar in de schuldsanering zat, dacht ik: en nu is het klaar! Natuurlijk heb ik iets te bieden en ben ik een vrouw met potentie."

Wonder Woman

Haar oude contactpersoon binnen het schuldsaneringstraject zorgt tegenwoordig voor subsidies vanuit de gemeente, Natasja gebruikt dit geld om haar cursussen te organiseren.

"Ik wil dat vrouwen naast de schuldsanering een traject kunnen volgen waarin ze weer 'verbinding' met zichzelf gaan voelen en erachter komen wat ze waard zijn, zodat ze weer vol achter zichzelf gaan staan op het gebied van 'vrouw zijn', 'moederschap' en 'ondernemer zijn'."

Doel van het project is het teruggeven van zelfvertrouwen en eigenwaarde aan deelnemers. "Ik wil teweegbrengen dat we weer mooie, 'rijke', ondernemende vrouwen hebben in Nederland. Dat is iets wat ik niet kan laten, want het zit in mijn hart."