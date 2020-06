Mike (35) runt jeugdzorginstelling vanuit verbinding: "Die heb ik vroeger gemist"

ALKMAAR - Drie jaar geleden richtte Mike van der Velde jeugdzorginstelling Wij zijn BROER! op in Alkmaar. Vanuit passie en liefde probeert hij jongeren met problemen te helpen door te streven naar wat hijzelf vroeger miste: verbinding. "Hoe kan ik anders verwachten dat iemand kwetsbaar is?"

De 35-jarige Mike heeft geen makkelijke jeugd gehad. Hij zag een heel scala aan hulpverleners voorbij komen, maar niemand kon doordringen tot de kern. "Dat kwam door een tekort aan verbinding. Ik voelde me niet begrepen en anders dan de rest van de wereld. Daar ging ik tegen strijden, maar daardoor kwam ik weer dieper in de problemen." Passie om te helpen Mike's leven werd een vicieuze cirkel, waarin zijn problemen steeds groter werden. Toen hij 22 was, zag hij het niet meer zitten. "Ik dacht steeds: 'wat doe ik hier nog?' Uiteindelijk lukte het om daar zelf uit te komen en ontstond de passie om wat te betekenen voor de jeugd."

Deze opname is gemaakt voor de coronacrisis.

NH Nieuws

Inmiddels heeft hij zijn eigen jeugdzorginstelling: Wij zijn BROER! Met een heel team aan onder andere ervaringsdeskundige en psychologen vangt Mike jongeren van 13 tot en met 21 jaar oud op. Ze hebben gedragsproblemen, psychische problemen of verslavingen. Verbinding Het traject start vanuit één doel: het maken van verbinding. "Daarna gaan we pas behandelen, want anders kan ik niet verwachten dat iemand écht kwetsbaar kan zijn." Na een 'huiselijke intake' begint een traject van acht weken, vol met groepssessies, activiteiten en een-op-een-gesprekken. De jongeren stromen in een bestaande groep binnen en worden meegenomen door leeftijdsgenootjes, die ook problemen hebben en daar open over delen. Het doel van de behandeling is om de kern van de problemen naar boven te halen. "Dat is vaak eenzaamheid, het gevoel anders te zijn, of onrecht", aldus Mike.

Quote "De jongeren hebben bij ons het gevoel dat ze echt gehoord worden" mike van der velde

De jongeren leren om vertrouwen te bouwen in zichzelf, de omgeving en in hun dromen. "Als dat gelukt is, hebben we succes. Maar daarna is er nog de rest van hun leven. Ze kunnen twee keer in de week terugkomen, om zo in verbinding te blijven met ons en de leeftijdsgenoten." Samenwerken De behandeling lukt niet altijd, zo geeft Mike toe. "Maar wat wél lukt, is dat alle jongeren bij ons het gevoel hebben dat ze echt gehoord worden. En dat we echt kunnen samenwerken."

Podcast Alle afleveringen van Strijders kun je vinden via Spotify, iTunes of een andere podcastapp. Iedere vrijdag komt een nieuwe aflevering online, die je kan downloaden zodat je hem kan luisteren op het moment dat het jou uitkomt.

Volgende week aflevering 30 van Strijders met Marten Verdenius van More than Milk Amsterdam. Mart is melkboer en wil boeren en consumenten samenbrengen voor een gezonder landschap en beter voedsel.