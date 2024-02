NH Helpt is DE online omgeving waar Noord-Hollanders die naar elkaar omkijken elkaar kunnen vinden. Of je nu op zoek bent naar een helpende hand of juist graag wilt bijdragen aan het welzijn van anderen, NH Helpt is de plek waar Noord-Hollanders elkaar ontmoeten, steunen en inspireren. De uitwisseling is altijd kosteloos en bij voorkeur tussen buurt- of streekgenoten. Zo wil NH de interactie in de provincie bevorderen en het gemeenschapsgevoel vergroten.