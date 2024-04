Kunstenaar Diederick zoekt oud hout van 600 Hilversummers: 'Ieder plankje heeft een verhaal'

Het werk van Diederick is al op verschillende plekken in Hilversum te bewonderen. Zo hangt zijn bekende mus al een aantal jaar aan het winkelcentrum Riebeeck Galerij en hangt het portret van de oud-burgemeester Pieter Broertjes in het Raadhuis. Maar nu roept de Hilversumse kunstenaar de hulp in van zijn dorpsgenoten.

Hilversum viert dit jaar namelijk haar 600ste verjaardag en dus zoekt Diederick 600 verschillende stukken oud hout om te verwerken tot drie gloednieuwe beelden van vogels. "De vogel bij de Riebeeck maakt mensen blij en daar krijg ik nog regelmatig berichtjes over", legt Diederick uit. "Vogels geven een gevoel van vrijheid en het past natuurlijk erg bij de tuinstad die Hilversum is."

De geboren Hagenees ziet zijn aanstaande werk ook als een 'cadeautje' aan Hilversum. "De stad Hilversum zorgt ervoor dat ik hier de mogelijkheden krijg om mooie dingen te doen. Dankzij de gemeente Hilversum zit ik nu drie jaar op het oude MOB-complex. De gemeente heeft mij en een aantal andere creatievelingen de kans gegeven om hier te werken."

Elk plankje een verhaal

Zaterdag 25 en zondag 26 mei kunnen de Hilversummers hun oude hout langsbrengen bij de werkplaats van Diederick op het MOB-complex bij het vliegveld van Hilversum. Dat kan van alles zijn. "Ik werk met allerlei soorten oud hout. Het moet ergens eerder voor zijn gebruikt. Denk aan een oud vloerdeel van een hui of een keukendeurtje. Oud hout heeft een hele brede range."

Dat Diederick graag met oud hout werkt heeft ook nog een andere reden. "Bij heel veel plankjes zit er namelijk een verhaal achter. Zoals plankjes uit een speciaal huis of kast die generaties lang in een familie heeft gezeten. Aan de ene kant is hout goed te bewerken en aan de andere kant heeft het een verhaal." Dit soort verhalen hoopt Diederick ook te horen als zijn dorpsgenoten eind mei hun hout komen brengen.