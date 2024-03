Leo verzamelt 900 krantenknipsels voor de 600ste verjaardag van Hilversum

In het Hilversumse wooncomplex Liv Inn, waar ouderen en jongeren gemengd wonen, loop je zomaar kans om volledig ondergedompeld te worden in de geschiedenis van de mediastad. Bewoner Leo Terschegget (68) heeft ruim 900 krantenknipsels over het Hilversum van vroeger verzameld voor een tentoonstelling. De mediastad viert dit weekend haar 600ste verjaardag en bewoners mochten hiervoor hun eigen initiatieven bedenken.

Drie jaar lang is de geboren en getogen Hilversummer bezig geweest met verzamelen van alles wat met Hilversum te maken heeft. Nadat Hilversum aankondigde haar 600ste verjaardag groots te vieren was het voor Leo overduidelijk wat hij met zijn knipsels moest doen: deze verzameling in een tentoonstelling gieten.

De krantenknipsels staan in de woonruimte van de Liv Inn aan de Vaartweg vol met borden die de geschiedenis van Hilversum vertellen. Van Hilversum tijdens de Tweede Wereldoorlog en de omroepen tot de loopbrug over de grote spoorbomen en de drafbaan. De tentoonstelling wordt zaterdag 15.00 uur geopend en is een jaar lang te bekijken.