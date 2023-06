Hilversum bestaat volgend jaar 600 jaar: leve de stad of leve het dorp?

Nog heel even en dan bestaat Hilversum 600 jaar. Vieren we dat dan als stad, of als dorp? Het is een discussie die Hilversum al decennia bezig houdt. De één weet zeker dat Hilversum een stad genoemd moet worden, de ander houdt vast aan dorp. Tijd om de jarenlange discussie voor eens en voor altijd op te lossen: historicus en Hilversum-expert Pieter Hoogenraad heeft het antwoord. En neemt de discussie nog eens heel serieus ook.

De meeste Hilversummers die in de plaats geboren zijn, zijn ervan overtuigd: het is een dorp. Veel mensen kennen elkaar en het heeft geen officiële stadsrechten. "Het voelt gewoon niet als stad", laten mensen op straat aan NH weten. Toch denkt Pieter Hoogenraad hier anders over.

Hoogenraad wil dat Hilversum volgend jaar, ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan, officieel stadsrechten krijgt.

Historische discussie

"Een plaats met 92.000 inwoners kun je toch moeilijk een dorp noemen. Maar ik snap de discussie historisch gezien wel." In de middeleeuwen kregen verschillende plaatsen stadsrechten. Als je toen nog te klein was, kreeg je die niet.

Hilversum had toen nog maar 7.000 inwoners. "En toen kregen we in 1874 een aansluiting op het spoor, de Oosterspoorweg. De stad is hierna enorm gegroeid, het was al snel geen dorp meer."

Charmant

Het valt Hoogenraad op dat veel inwoners het nog wel vaak een dorp noemen. "Veel geboren en getogen Hilversummers hebben altijd gehoord: 'wij zijn een dorp'. Dat geeft een soort charme aan. Het is dan lastig om dat opeens een stad te noemen. Maar officieel zijn we dat nu wel."

Of de plaats ook echt stadsrechten krijgt is nog niet bekend. Er ligt in ieder geval een verzoek bij de commissaris van de koning.