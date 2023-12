In Hilversum zijn ze niet bang voor topless: 600 toploze kerstbomen staan in de stad

Vaak worden bomen zonder top vernietigd, maar daar wilde de gemeente een stokje voor steken. De bomen komen op allerlei plekken in de stad te staan. 'Zo vinden we hier een duurzame en feestelijke oplossing voor', is te lezen in een persbericht.

Hilversum viert in 2024 zijn 600-jarig bestaan, en om daar alvast voor in de stemming te komen krijgt iedere boom een feestmuts op. In plaats van traditionele pieken, staat er een hoedje met de tekst 'Wij pieken in 2024' als knipoog naar het aanstaande jubileumjaar.

Overal topless

Het overgrote deel staat in de stad. Ook ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en scholen krijgen een toploze boom. Bij Versa Welzijn en de voedselbank worden bomen uitgedeeld aan mensen met een kleiner budget.

Als je wel eens naar het Marktplein gaat, staan er straks 100 bomen met feestmuts op je te wachten. Deze vormen het decor voor het kerstbomenbos. Daar staat vanaf 17 december de Kerstman en zijn elfjes al klaar voor een foto en een glas Glühwein.