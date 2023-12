Zestig kerstmannen op de motor halen geld op voor zieke kinderen

Elk jaar overtreffen ze het bedrag met duizenden euro's, en ook nu weer hopen de zestig kerstmannen- en vrouwen met hun motortocht een recordbedrag op te halen. Het geld gaat naar het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, waar kinderen met kanker worden behandeld. Het dorpsplein in Abbekerk kleurde vanmorgen vuurrood, voor de start van de rit.

Wat begon in Noord-Holland, is uitgegroeid tot heel Nederland. Zes provincies doen mee. "Zelfs op het circuit in Assen maken kerstmannen op motoren een ronde."

Samen met Arno van Kampen uit Abbekerk organiseert hij de tocht. Inmiddels voor het vierde jaar op rij. Vanuit Abbekerk rijden ze via Hoogwoud naar Heerhugowaard. Houden een koffiestop in De Rijp, rijden dan verder door Alkmaar heen, Egmond aan Zee, om weer in Heerhugowaard te eindigen.

"Rijden met een lach en met een traan", is de lijfspreuk van de Santa Máxima organisatoren. Minko van Es uit De Rijp voelt zich dubbel op zo'n dag als vandaag. "Het is zo'n dag heel gezellig, je lacht je kerstbroek aan flarden. Je weet waarvoor je het doet, dus ik laat ook weleens een traan."

"Ik ben zelf mijn moeder verloren op jonge leeftijd aan kanker. Dat is voor volwassenen al heel erg, maar voor de kinderen echt verschrikkelijk.", zegt Daniël Koeten, die met zijn vriendin Claudia de tocht rijdt. Vorige maand haalden ze de 6-jarige Vince op uit het Prinses Máxima Centrum, nadat hij zijn laatste behandeling had gehad en naar huis mocht. "Toen reden we met 35 kerstmannen over de snelweg heen, dat zijn de mooie dingen."

Zijn motor is bijna niet meer te herkennen, onder de kerstversiering, lichtjes en muziekboxen. "Ieder jaar denken we, nu doen we niet zo gek. Maar toch hebben we weer grootser uitgepakt en zijn we al twee weken bezig met alles versieren." Of het allemaal wel vast blijft zitten? "Zeker weten! Dat hebben we met 130 kilometer per uur even getest, dat moet goed komen", besluit hij lachend.

Motorrijder Peter Rabbe staat vanmorgen als één van de eersten al in de startblokken. Ook hem gaat de tocht aan het hart. "Iedereen heeft wel iemand in zijn kennissenkring waar kanker voorkomt. Vorig jaar zaten twee kinderen bij mij in de zijspan. En als je ze dan ziet genieten, terwijl ze nog aan de chemokuur zitten. Daar doe je het voor."