Zesjarige Vince verslaat kanker en wordt feestelijk ontvangen in Beverwijk

Na twee jaar lang vechten tegen lymfeklierkanker, is het eindelijk zo ver. Woensdag kreeg de zesjarige Vince uit Beverwijk zijn laatste behandeling en mocht hij eindelijk naar huis. In een hummerlimousine werd hij opgehaald en onder begeleiding van kerstmannen op motoren werd hij naar de Wijkertoren vervoerd. Daar wachtte hem een feestelijk onthaal.

Voor de kleine Vince was het een grote dag, na twee jaar vechten tegen lymfeklierkanker mocht hij naar huis. De feestelijke route begon in het Prinses Maxima ziekenhuis. De witte hummerlimousine met daarop zijn naam en de kerstmannen op motoren trokken veel bekijks. "Ik ben heel blij", klinkt het bij de jonge Vince. "Op de snelweg keek iedereen naar ons."

Ontstoken amandelen

De narigheid begon ruim twee jaar geleden, toen Vince bulten in zijn nek kreeg. Zijn ouders, Thomas en Celeste Neve, dachten aanvankelijk aan ontstoken amandelen. Maar het bleek veel erger.

Zijn lymfeklieren bleven pijn doen en het bleek om kanker te gaan. "We kwamen er achter in september 2021. Je wereld staat op zijn kop dan."

Een hechte vriendschap

Minko van Es en Arno van Kampen richtten samen het Santa Maxima op. De zus van Minko was een collega van de moeder van Vince hoorde het nieuws en vertelde het aan Minko. Toen hij het hoorde over de kleine jongen, wilde hij het gezin een hart onder de riem steken.

Het Santa Maxima is een platform dat geld inzamelt voor de vrije tijdsafdeling van kinderoncologie. "Na zijn eerste operatie, hebben we hem een knuffelbeer cadeau gegeven", aldus Minko. "Sindsdien is de vriendschap ontstaan en hebben we regelmatig contact."

Een grote wens

Elk jaar rond de kerstperiode rijden de kerstmannen van het Santa Maxima op de motor verkleed als kerstman om geld in te zamelen. Vandaag rijdt Minko mee op de motor verkleed als kerstman, samen met zijn vrienden. "Speciaal voor Vince hebben we dit georganiseerd. Het was zijn wens om in een hummer naar huis terug te keren, onder begeleiding van kerstmannen."

Ook voor de ouders is het een fantastische dag geweest. ''Vince is genezen. We zijn eindelijk vrij.", aldus de ouders.