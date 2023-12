Grote Kerstmarkt Haarlem begint mistig en fris, maar wel meteen gezellig druk

Drie dagen lang is het centrum van Haarlem omgetoverd tot een winters winkelparadijs. Tot en met zondagavond staan er zo'n 350 marktkramen op de grote Kerstmarkt Haarlem. Het was vrijdag rond het middaguur al behoorlijk druk op straat.

De grootste drukte wordt overigens op zaterdag en zondag verwacht. Vorig jaar kwamen er over drie dagen in totaal zo'n 300.000 bezoekers op de kerstmarkt af. Deze eerste dag is volgens de organisatie bedoeld voor mensen 'die rustig willen genieten' van de markt.

Het begrip 'rustig' is relatief. De markt ging vrijdagochtend om 10.30 uur open en het was direct gezellig druk in de stad. Ondanks de mist, de lichte regen en de lage temperatuur. Ook fotograaf Judith Weijers mengde zich tussen het publiek en maakte onderstaande foto's.