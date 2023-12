Drie dagen kerstfestijn in hartje Haarlem: opbouw kerstmarkt in volle gang

De grote kerstmarkt in het centrum van Haarlem komt er weer aan. Van vrijdag 8 tot en met zondag 10 december staan er bijna 350 kramen in de binnenstad. Het hele weekeinde is er ook volop entertainment op de diverse podia.

Opbouw kerstmarkt Haarlem - Foto: NH Media / Rob Wtenweerde

Vrachtwagens rijden donderdagochtend af en aan in het centrum van de stad. Tijdelijke stroomvoorzieningen worden aangelegd. Marktkramen worden uitgeladen en opgebouwd. Glühweinstalletjes en wafelkramen verrijzen her en der. Het is een koude ochtend, maar meerdere medewerkers van de opbouwploegen lopen rond in korte broek. Het harde werken houdt ze blijkbaar warm. 350 kerstkramen Er moet dan ook stevig worden doorgewerkt om de grootste kerstmarkt van Nederland mogelijk te maken. In totaal staan er dit jaar een kleine 350 kramen. De Haarlemse kerstmarkt slingert door de binnenstad: de Kruisstraat, Krocht, Nieuwe Groenmarkt, een deel van de Zijlstraat, Grote Markt, Riviervismarkt, Klokhuisplein, Oude Groenmarkt, Schagchelstraat, Kleine Houtstraat, Anegang, Koningstraat, Botermarkt, Gierstraat, Proveniersplein en Grote Houtstaat. Ze zijn allemaal onderdeel van de winterse markt. De aanbevolen looproute wordt met gele borden gemarkeerd. Tekst loopt door onder de foto.

Route kerstmarkt Haarlem - Foto: NH Media / Rob Wtenweerde

Hou rekening met grote drukte in en rond het centrum van Haarlem de komende dagen. Vorig jaar bezochten ongeveer 300.000 mensen de kerstmarkt. Veel van die bezoekers kwamen via touroperators met de bus. Anderen pakken de trein of een andere vorm van openbaar vervoer. Niet met de auto Met de auto naar Haarlem komen, is geen aanrader. Een jaar geleden ontstonden er flinke opstoppingen op de toegangswegen naar de stad. De parkeergarages rond het centrum zijn naar verwachting ook al vroeg vol. Een uitwijkmogelijkheid is parkeren bij Expo Haarlemmermeer, van daaruit rijden bussen naar Haarlem. Fietsers en auto's worden geweerd van de kerstmarkt. Verkeersregelaars en handhaving houden daar toezicht op. Op alle locaties van de kerstmarkt zijn beveiligingscamera's opgehangen voor de veiligheid van de bezoekers. Vanuit een centrale plek worden alle beelden in de gaten gehouden. Mocht er ergens iets misgaan, dan kunnen handhavers of de politie direct naar die plek worden gestuurd. Tekst loopt door onder de foto.

Opbouw kerstmarkt Haarlem - Foto: NH Media / Rob Wtenweerde