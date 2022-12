Vergeet Maastricht of Dordrecht: Haarlem heeft de grootste Kerstmarkt van Nederland

Alsof hij praat over de geboorte van een kindje, organisator van de Haarlemse Kerstmarkt Ed Mense is trots als een pauw wanneer hij langs de nog lege kramen loopt.

"Zo'n dertig jaar gelden speelde ik zelf nog tijdens de kerstmarkt Kerstman in de Gravenzaal voor de kleine kinderen en nu zijn er 350 kramen. Echt ongelooflijk", aldus de gemeenteambtenaar.

Groei

Op ten duur was de Grote Markt te klein voor de kramen en dus werd er uitgeweken naar de botermarkt, even verderop. Maar de omvang nam pas echt toe toen Serious Request in 2014 naar Haarlem kwam. "De markt werd twee dagen, al waren we wel in die periode aan het uitbreiden, maar door die 3 FM-actie ging het snel", aldus Mense.

