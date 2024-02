Schaap met VR-bril is opvallende mascotte op Hilversums 600ste verjaardag

Hilversum maakt zich op voor haar 600ste verjaardag. Naast alle feestactiviteiten en evenementen hoort daar natuurlijk ook een mascotte bij. En dat is Hilly geworden. Het opvallende schaap lijkt op het eerste gezicht weinig met Hilversum te maken te hebben, maar wie zich een beetje verdiept in de ontstaansgeschiedenis van de mediastad snap vrij snel de gedachte achter de grazende mascotte.

"We wilden Hilversum van 600 jaar in één beeld vatten", legt medebedenker Sanne Schuijren van Hollandcentraal uit. Samen met haar collega's bedacht Schuijren het dier. "Het werd een schaap, want Hilversum was vroeger een schapendorp. En omdat we ook iets over de toekomst en de mediastad willen vertellen kreeg het schaap met de VR-bril."

Daarbij is het schaap gecreëerd met artificiële intelligentie (AI). Maar dat wil niet zeggen dat het team binnen een paar seconden klaar was. "Het is best wel wat werk geweest. We wilden zelfs een schaap de studio inhalen, want we werken graag analoog", lacht Schuijren. "In AI zijn we aan de slag gegaan en werden een aantal beelden gecreëerd, maar je vindt niet zomaar het juiste schaap. Daarna ga je natuurlijk nabewerken, zoals het toevoegen van het hoedje en de reflectie in de bril." En zo zag Hilly het levenslicht.

Luister het hele interview met Sanne Schuijren bij NH Gooi de Lunchclub terug via deze link.