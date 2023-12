Hilversum bestaat (bijna) 600 jaar: eerste delen feestprogramma bekend

Nog heel even geduld en dan viert Hilversum groot feest: het dorp bestaat volgend jaar zeshonderd jaar. Dat wordt een jaar lang gevierd met veel evenementen. Het grootste doel: het versterken van de band tussen de bewoners en het vergroten van het gevoel van trots voor Hilversum. Het eerste deel van het programma is nu bekend.

Hilversum is druk bezig met de voorbereidingen voor het feest jaar. Zo heeft een lokaal ontwerpbureau al een logo ontworpen. "Het logo, doordrenkt met de kleuren van het vroegere testbeeld, weerspiegelt niet alleen de status van Hilversum als Mediastad, maar ook de diversiteit van de gemeenschap. De jaarringen in het logo vertellen het verhaal van de groei van Hilversum door de eeuwen heen", zegt burgemeester Gerhard van den Top.

Groot jubileumweekend

Van den Top zal op 1 januari het 600-jarig bestaan inluiden tijdens de 25ste editie van de Top2000. "Hilversum zal gedurende de komende maanden langzaam steeds feestelijker worden aangekleed", vertelt hij.

Het hoogtepunt van het jubileumjaar is het jubileumweekend in maart, met festiviteiten georganiseerd voor en door Hilversummers. Op 2 maart kunnen Hilversummers een expositie met 600 bijzondere objecten en kunstwerken verwachten. Die avond staat in het teken van de 'Nacht van Hilversum', met optredens en culturele activiteiten, inclusief een optreden van Waylon & Friends in de Vorstin.