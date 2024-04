Een 'kletslintje' om gesprekjes aan te jagen: Wat vinden Hilversummers daarvan?

Initiatiefnemers en vrijwilligers van Stichting Present Hilversum, de Vrijwilligerscentrale en Hilversummers.nl zijn sinds zondag gestart met de campagne 'Let's meet'. Op straat delen ze zogenoemde kletslintjes en praatpalen uit, in de hoop dat Hilversummers weer écht met elkaar gaan praten.

Kletslint of praatpaal

Vorige maand werd het idee al aangekondigd. Toen vertelde initiatiefnemer Eva Drager van Stichting Present dat ze zelf moeite had met contacten maken toen ze in Hilversum kwam wonen. "Ik woonde ineens in een nieuwe stad en dacht: en nu?"

Een kletslintje of praatpaal had haar toen goed kunnen helpen, vindt ze zelf. Daarbij moet het eenzaamheid verminderen en mensen 'van hun telefoon afhalen'. "Ik denk dat met elkaar in gesprek zijn veel belangrijker is dan scrollen op je telefoon".

Wat de Hilversummers van het idee vinden, is te zien in bovenstaande video.