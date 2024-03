Niet via je telefoon, maar écht praten: Hilversums 'kletslintje' moet gesprekjes aanjagen

Een gloednieuw 'kletslintje' moet contact tussen Hilversummers gaan bevorderen. Door het lintje op te spelden laten inwoners zien dat ze openstaan voor gesprekken. "We verschuilen ons te veel achter onze telefoons. We hopen hiermee weer meer écht contact te creëren", zeggen intiatiefnemers Stichting Present Hilversum, de vrijwilligerscentrale en Hilversummers.nl.

Een soort Tinder voor vrienden, maar dan in het echt: Met het 'kletslintje' kunnen Hilversummers straks aangeven dat ze openstaan voor nieuwe ontmoetingen. Het moet een laagdrempelige manier zijn om verbintenis te creëren tussen de inwoners. In het écht, en dus niet via de telefoon.

Het idee kwam van Eva Drager, vrijwilliger bij Stichting Present Hilversum. Eva heeft jarenlang in het buitenland gewoond en merkte dat ze het lastig vond om nieuwe mensen te ontmoeten toen ze daarna in Hilversum terechtkwam. "Ik woonde ineens in een nieuwe stad en dacht: en nu?"

Nieuw contact

Via vrijwilligerswerk kwam ze in contact met andere inwoners, maar ze wist dat het makkelijker kon. "Ik dacht: als mensen willen aangeven dat ze openstaan voor nieuwe ontmoetingen of gewoon zin hebben in een gesprek, net zoals ik destijds, hoe kunnen ze dat dan op de beste manier doen?"

Het idee van het 'kletslintje' kwam tot stand; een wit lintje met in het groen de tekst 'Let's Meet!'. Mensen kunnen het opspelden wanneer ze maar willen, in de hoop dat anderen een gesprek met ze aanknopen. Samen met Vrijwilligerscentrale Hilversum en Hilversummers.nl vroeg ze subsidie aan bij Hilversum 600, en die kregen ze.