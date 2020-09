Amstelveens project 'Lief & Leed' groot succes: "Jullie doen het heel lief"

AMSTELVEEN - In 34 straten is het project 'Lief & Leed' van start gegaan in Amstelveen. Iedere deelnemende straat ontvangt een potje geld waarmee buurtbewoners voor elkaar een kleine attentie kunnen kopen bij voor- of tegenspoed. In de Lief & Leed-straten wordt een gangmaker gekozen die voor zijn of haar straat deze kleinschalige acties coördineert.

Wilma Stokkel is wijkcoach bij Participe en projectleider bij Lief & Leed. Volgens haar draagt dit project enorm bij aan de saamhorigheid in de Amstelveense straten en wijken. Het doel is duidelijk: "Met elkaar gezien en gehoord worden in de buurt en op die manier met kleine attenties elkaar bijeen brengen." Tekst loopt door onder video

Een van de allereerste gangmakers is Edwin Barentsen. "Dat betekent dat ik contact houd met andere gangmakers en met de mensen in de straat om te kijken hoe het met ze gaat. Zo nu en dan deel ik een bloemetje of een kaartje uit." Vandaag gaat Edwin een van de bekendste straatbewoners verrassen. De Bovenkerkse ijscoman Lex Koot wordt erg gemist in de wijk. Hij schept even geen ijs voor de kinderen omdat hij een heup-operatie achter de rug heeft. De ijscoman kan zijn ogen niet geloven. "Wat lief van jou, Edwin! Ik vind het super. Helemaal niet verwacht. Het mooie van een Lief & Leed-straat is dat dingen onverwachts komen", aldus Lex.

Nieuwe Lief & Leed straat Aan de Rembrandtweg zijn gangmakers Conchita en Nico hartje zomer al begonnen met het project, maar nu krijgen ze officieel het potje overhandigd van Wilma. "Wij staan paraat!" Het enthousiasme voor het project straalt er vanaf bij deze gangmakers. Na de overhandiging van het potje gaan Conchita en Nico gelijk over tot actie: ze verrassen buurvrouw Corrie met een bloemetje, zomaar. Om te laten weten dat er aan haar gedacht wordt. Corrie komt woorden tekort en blaast een kus in de richting van Nico en Conchita. "Jullie doen het heel lief."

