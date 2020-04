IJscoman Lex na ingrijpen handhaving weer in de Amstelveense wijken: "Het is heerlijk opgelost"

De boete die hij in eerste instantie voorgeschoteld kreeg was voor Lex een bittere pil. Hij hield er een slapeloze nacht aan over maar gelukkig werd de boete ingetrokken door de gemeente. Lex heeft inderdaad geen vergunning nodig voor het bijklussen als zelfgekroonde ijskoning van Amstelveen. "Het is heerlijk opgelost. Ik ga lekker met mijn ijskarretje fietsen door Bovenkerk." Voor de zekerheid heeft Lex nu de mail van de gemeente uitgeprint mee waarin staat dat hij geen vergunning nodig heeft voor zijn bezigheden.