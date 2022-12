Waar de overheid het laat liggen, biedt een groep Hilversummers de helpende hand

Een aantal jaar geleden raakt Allard betrokken bij de Gebiedsontwikkelingsagenda van de gemeente Hilversum, een uitnodiging van de gemeente om bewoners, ontwikkelende partijen en maatschappelijke organisaties met elkaar in contact te brengen om na te denken over de toekomst van de gemeente Hilversum. Daar ontmoet hij Raoel van de Wetering.

Kunnen we dit soort bijeenkomsten niet structureel organiseren, dachten zij. Dat we Hilversummers bij elkaar brengen om als burgers met elkaar de verantwoordelijkheid te dragen over de eigen leefomgeving. "We hebben een samenleving ontwikkeld vanuit het idee dat de gemeente de regie neemt over wat er in hun gemeente gebeurt. Maar zij kunnen dat niet alleen", zo luidde hun conclusie.

Online platform

Sindsdien werken Raoel en Allard - samen met de gemeente - actief aan een online platform genaamd Hilversummers.nl. Hier kan iedereen terecht met maatschappelijke vraagstukken of mooie ideeën. Wij geloven in buurtparticipatie van onderaf, samenwerking aan een mooier Hilversum. Wat je ook doet, laten we het vooral samen doen.