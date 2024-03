Taart voor het hele dorp: Hilversummers bij elkaar op visite voor 600ste verjaardag

Iets verderop schuift familie Bresching met twee kinderen aan. Koffie, taart, limonade. Plotseling is het druk en is het zoeken naar een tafeltje voor nieuwe feestvierders.

De speciale verjaardagstaart ter gelegenheid van 600 jaar Hilversum is door twee bekende Hilversumse bakkers Van den Burgt en Boon en de in Hilversum opgegroeide tv-presentatrice Jill ontwikkeld. Het is een makkelijk recept en de versiering voor op de taart is bij deze twee bakkers in Hilversum gratis op te halen.

Morgen blaast Hilversum pas echt de 600 kaarsjes uit. Zin om zelf ook aan de slag te gaan? In de video worden de instructies en het recept voor de feesttaart gegeven.