June helpt Gerda aan authentiek windscherm: “Dit was onze vakantie”

In de jaren zeventig van de vorige eeuw had bijna iedereen zo’n windscherm, gewoon een lap katoen met insteekbuizen, touwen en haringen. Je had ze in alle kleuren. Maar nu zijn ze niet meer te koop. Gerda Smit was ten einde raad en deed een oproep bij June tot Twee op NH Radio. En met succes, want June Hoogcarspel kreeg een reactie van Gerda van Beek, die er nog een had liggen.

En dus vertrok June naar van de ene Gerda naar de andere Gerda. Ze wilde wel eens weten wat zo’n ouderwets windscherm zo bijzonder maakt en waarom Gerda er zo naar verlangde. Om daarachter te komen ging ze met Gerda naar het strand van Castricum.