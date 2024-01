"Zo blij als een klein kind met een lolly", Henk kan zijn hobby weer oppakken

Oude filmrolletjes met negatieven: steeds minder mensen gebruiken ze, maar Henk Kuilman gebruikt ze nog altijd graag en is dan ook dolblij met NH Helpt. In Purmerend kan hij namelijk een lichtbak en vergrotingskoker ophalen. "Nu kan ik een hobby die ik afhankelijk had opgegeven toch weer oppakken."

Voor Katinka de Boer was het jarenlang een fijne plek om terug te trekken: haar eigen doka op zolder. Maar met een verhuizing in zicht is het nu echt tijd om de lichtbak en vegrotingskoker weg te doen.

Ze schakelt NH Helpt in. Henk Kuilman wordt gevonden en haalt de spullen bij Katinka op. "Ik ben zo blij als een klein kind met een lolly", zegt de man enthousiast. Hij had z'n hobby al opgegeven, maar door de spullen van Katinka kan hij dit eindelijk weer uitvoeren.



In onderstaande reportage is te zien dat Henk heel blij is met z'n nieuwe spullen.