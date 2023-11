Voor de Texelse Esther is NH Helpt misschien wel de laatste hoop: "Ik heb een nieuwe nier nodig"

De deur bij Esther staat op een kier. De huishoudster is net geweest, want schoonmaken lukt haar niet meer. Esther van Onzen (55) is al bijna heel haar leven suikerpatiënt. Als gevolg van die ziekte zijn hebben haar nieren het zwaar te verduren en de afgelopen jaren is Esthers gezondheid sterk achteruit gegaan. Voor werk is ze volledig afgekeurd. "Moe, altijd maar moe. Ik heb wel veel oproepen gedaan, maar er wordt niet op gereageerd of heel weinig."

Bekijk haar oproep in onderstaande video.