Willem uit Hilversum leeft al 24 jaar met donorhart en sport stevig door: "Ik denk dat ik een sterk persoon ben"

De 61-jarige Willem Heinis uit Hilversum doet over twee weken mee met de World Transplant Games in Perth, Australië. Op het onderdeel discuswerpen hoopt hij een medaille te behalen. En dat is al een hele prestatie op zich, gezien het feit dat hij -na een hartinfart- al 24 jaar met een donorhart leeft. Aan NH vertelt hij zijn bijzondere verhaal.

Zesentwintig jaar geleden voelt Willem zich tijdens een boottochtje met zijn gezin opeens heel vreemd. Even later blijkt het helemaal mis en wordt hij met spoed en gillende sirenes naar het ziekenhuis gebracht. In coma Daar blijkt dat Willem door een hartinfarct is getroffen. Willem: "Het was goed mis. Mijn pompcapaciteit was nog maar dertig procent." In het AMC in Amsterdam wordt hij gedotterd en in coma gehouden. Twee jaar later krijgt hij op 37-jarige leeftijd een donorhart. De artsen geven het hart een levensduur van vijf tot tien jaar. Maar niets blijkt minder waar: ruim 24 jaar leeft Willem naar eigen zeggen 'in de reservetijd van zijn leven' mét zijn nieuwe hart.

Willem doet voor de zesde keer meer aan de World Transplant Games - Willem Heinis

Wat de succesformule voor zijn werkende hart is? Enerzijds wijdt hij het aan de kwaliteit van zijn donorhart, anderzijds aan zichzelf: "Ik denk dat ik een sterk persoon ben." World Transplant Games Dat hij zichzelf als een sterk persoon ziet, heeft vooral te maken met mijn sportiviteit, aldus de 61-jarige Hilversummer. "In hetzelfde jaar dat ik mijn donorhart kreeg, begon ik alweer met sporten." Hij raakte in aanraking met de sport atletiek, discuswerpen om precies te zijn. Hij blijkt een natuurtalent en plaatst zich voor de World Transplant Games. Het sportevenement wordt elke twee jaar georganiseerd en is bedoeld als eerbetoon aan de donoren en hun families. Daarnaast wordt het belang van orgaandonatie via de 'spelen' gepromoot. Willem laat er geen gras over groeien en legt de lat hoog: "Ik hoop dit jaar een medaille binnen te slepen." Of dit hem gaat lukken moeten we nog even afwachten. De World Transplant Games zijn van 15 tot 22 april Perth, Australië.