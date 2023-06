Na mislukte nierdonatie van zijn vriendin, is Corwin (54) weer dringend op zoek naar donornier

Sinds acht jaar staat het leven van Corwin Winkelman uit Hilversum op z’n kop. Corwin bleek de ziekte IGA nefropathie, beter bekend als de ziekte van Berger, te hebben. Zijn nierfunctie werkte nog maar voor 25 procent. Halverwege vorig jaar kreeg Corwin te horen dat hij met deze nierfunctie het einde van het jaar niet zou halen. Op 1 december doneerde zijn partner Ilona Hartensveld één van haar nieren. Na twee weken moest deze nier helaas weer verwijderd worden. Corwin is daarom nu dringend op zoek naar een nieuwe nierdonor.

Corwin en Ilona hadden op 14 van de 15 punten een match. Door het enige ontbrekende punt is de nier van Ilona waarschijnlijk niet geaccepteerd. Corwin heeft nu een wachtlijst van twee jaar voor zich. Dit is een wachtlijst voor post-mortem-nieren, deze nieren zijn afkomstig van overleden personen. Helaas gaan deze nieren gemiddeld maar vijf jaar mee.

"Deze operatie was erg pittig, ik ben er dan ook erg ziek van geweest. We hebben nu de wens om een nier gedoneerd te krijgen van een gezond persoon", vertelt Corwin. "Een gezonde nier gaat veel langer mee, namelijk 25 jaar. Ik hoop toch nog minimaal 25 jaar met een nieuwe nier te mogen doen."

Grote kans van slagen

Het AMC heeft laten weten dat zij een nieuwe transplantatie voor Corwin zien zitten. De kans op een succesvol slagen is heel groot en ze kunnen de operatie binnen een paar maanden inplannen. Maar om nu een nieuwe donorkandidaat te vinden die op alle 15 punten zou kunnen aanslaan, is een ongelooflijke uitdaging.

Drie personen hebben zich gemeld bij Corwin en Ilona. Helaas kwam hier uit dat het medisch gezien niet handig was als zij gingen doneren aan Corwin. "Dat was na al veel teleurstellingen wel weer een grote teleurstelling die we moesten verwerken", vertelt Ilona.

Kortetermijnoplossing

Op dit moment wordt Corwin feitelijk in leven gehouden door de Homechoice Claria; een machine die tijdens de nacht Corwins buik in vier cycli met dialysevloeistof vult en weer leegt. Die dialysevloeistof onttrekt de afvalstoffen uit zijn lichaam.

"Helaas kan je deze methode gemiddeld maar zes jaar doen, hierna zou ik toch weer terug moeten naar normale dialyse. Het is wel zo dat van de mensen in de leeftijd van 25 tot 65 jaar die dialyseren, de helft na vijf jaar doodgaat", vertelt Corwin.

Corwin is op zoek naar een gezonde donor met voorkeur bloedgroep A of O. Mocht je hieraan voldoen, dan word je eerst nauwkeurig onderworpen aan een gezondheidsonderzoek. Voor meer informatie hierover of wanneer je je beschikbaar wilt stellen, dan kun je terecht op de website van Corwin.