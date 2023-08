Pieternel wacht op donorhart en is blij met technische ontwikkelingen: "Ik blijf hopen"

Eén van de problemen is de wachtlijst. Deze is lang en je komt er niet zomaar op. Maar voor het eerst in jaren stabiliseert het aantal op de lijst volgens de Nederlandse Transplantatie Stichting. Door toepassing van een nieuwe techniek kunnen er meer transplantaties worden uitgevoerd en loopt de wachtlijst niet verder op. "Ik ben heel blij met dat nieuws", zegt Pieternel. "Hoe meer mensen geholpen kunnen worden, hoe beter het is natuurlijk. Ik blijf hopen, ook dat ik er zelf iets aan ga hebben."

"Het blijft altijd de vraag of een hart ook daadwerkelijk geschikt is"

Een harttransplantatie was eerder alleen mogelijk als er een donor was die hersendood was, maar bij wie het hart nog klopte. Door de nieuwe techniek kunnen er uiteindelijk meer donorharten worden gebruikt. Al staart Pieternel zich daar niet helemaal blind op: "De wachtlijst is nog niet weg. En het blijft altijd de vraag of een hart ook daadwerkelijk geschikt is. Maar dat het totale aantal donorharten omhoog gaat is wel positief."

De nieuwe techniek werd twee jaar geleden voor het eerst toegepast en wordt steeds meer gebruikt. Specialisten in academische ziekenhuizen hopen daardoor dit jaar zo'n zestig harttransplantaties te kunnen uitvoeren. Dat waren er voorheen veertig per jaar. Eind juli stonden in Nederland 164 mensen op de wachtlijst voor een donorhart. Eén minder dan het jaar ervoor. In de periode daarvoor liep de wachtlijst ieder jaar op. De gemiddelde wachttijd gaat nu nog wel richting de vier jaar.

Beperkte longcapaciteit

Pieternel heeft weinig longcapaciteit en dat kan een transplantatie ook tegenhouden. Specialisten zijn bang dat ze na de ingreep niet meer zelfstandig kan ademen. "Maar ik krijg medicijnen om mijn longfunctie te verbeteren", legt Pieternel uit. "Als bij de controle in oktober blijkt dat het beter is, dan kan ik wel op de wachtlijst en dan ga ik er ook vanuit dat ik iets heb aan de nieuwe ontwikkelingen."