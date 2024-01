Mierzoet maar 'goed binnen te houden': NH Helpt-taart voor zingende winkelier Anita

De taart van NH Helpt ging deze week - zeer verdiend - naar Anita Verweij van Natuurwinkel Overveen. Een van haar vaste klanten vertelt aan NH-presentator Rachel Morssink hoe geliefd Anita is. "Het lijkt wel alsof ze in de winkel woont."

Tot vanmorgen vroeg wist Anita nog helemaal niet dat ze een taart overhandigd zou krijgen. De medewerker van de natuurwinkel maakte zich vooral druk om de omvang van het baksel. "Ik dacht: dat is vast een veel te grote taart", lacht ze.

Het volgens Anita 'mierzoete' gebak kreeg ze van een vaste klant van de winkel: Suzanne Osterhaus komt geregeld bij haar over de winkelvloer en vond het tijd dat de winkelier in het zonnetje werd gezet.

Alsof ze er woont

"Anita werkt er al minstens twintig jaar. Ik woon hier nu al dertig jaar, al heel lang, en ze is er áltijd. En dat is best wel heel bijzonder. Alsof ze er woont", legt Suzanne uit aan NH.

"Ze heeft ontzettend veel biologische producten en ook veel kennis van de producten. Het is gewoon een heel leuke winkel. En je krijgt er niet de standaard formule zoals bij Albert Heijn. Geen: 'Fijne dag', als je weggaat, maar echt een praatje."

'Wie is dit?'

Dat Anita met veel klanten zo'n praatje aanknoopt is duidelijk. Tijdens het telefoongesprek, moet Anita toch even diep nadenken wie Suzanne eigenlijk is.

"Ik ben nu een plaatje aan het vormen van wie dit is", zegt ze. "Oh nee, je weet niet wie ik ben?", vraagt Suzanne daarop verbaasd en ietwat beteuterd. "Moet je nagaan hoe persoonlijk het is." Volgens Anita weet ze waarschijnlijk heus wel met wie ze aan de lijn hangt, alleen niet met honderd procent zekerheid. Nadat ze een hint krijgt over de achternaam van Suzanne, valt het kwartje gelukkig uiteindelijk wel.

Zingen in de winkel

Suzanne roemt Anita om de gezelligheid in de winkel, die er nu zo'n 23 jaar werkt. Dat doet ze nog altijd met plezier. "Maar ik merk wel dat ik soms dingen lastig vind qua automatisering."

Niet alleen het feit dat klanten gratis kunnen parkeren bij de natuurwinkel is een plus, aldus Suzanne. "Anita zingt ook in de winkel." Dat blijkt een beetje per ongeluk te gaan. Anita: "Niet voor publiek hoor, maar dan denk ik dat niemand me hoort."

Dat de NH Helpt-taart niet biologisch is, lijkt geen groot probleem. "Hij is goed binnen te houden hoor", vertelt Anita. "Ik vind het ontstellend leuk en ook dat ik niet meteen door had wie het is. Je verwacht het niet en dan is het een nog grotere verrassing."

Ken je ook iemand die de NH Helpt-taart verdient? Neem dan contact op met Rachel en misschien staat de bezorger volgende week dan bij hem of haar op de stoep.