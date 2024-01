Hoogkarspelse Atie ontroerd door NH Helpt-taart

Tineke vroeg de NH Helpt-taart aan voor haar zus. "Atie heeft een moeilijke tijd achter de rug en kan wel een leuke verrassing gebruiken." NH Helpt ging bij ze langs in Hoogkarspel.

In het nieuwe huis van Atie Bakker-Lakenman en haar man Cees wordt hard geklust. Ze schrikt zich een hoedje als we opeens met de taart voor de deur staan, maar is blij verrast.