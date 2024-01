De NH Helpt-taart is deze week voor Joke: zij hielp Yvonne bij een geitenbevalling

Inmiddels staan de geiten, waarvan het jong inmiddels ruim tien kilo zwaarder is dan haar moeder, samen in goede gezondheid in de stal. Dan is het tijd om vriendin Joke Glas-Klercq in Dirkshorn te gaan verrassen. "Nou, wat is dit? Wat leuk", roept Joke uit. Toch vindt ze haar hulp niet meer dan normaal. "Ik help graag mensen en ik help graag beesten. Zo'n lam moet er gewoon uit," vertelt Joke.

De koffie wordt gezet en de taart aangesneden. Helaas, geen stukje voor de geiten dit keer. "Dat zouden ze wel willen", zegt Yvonne. "Pas maar op, ze eten zo die doos op."

Ook iemand blij maken met een taart? Dat kan! Je vraagt de NH Helpt-taart aan via dit formulier.