Hoe Jan met huiskamerconcerten en crêpes zorgt voor verbinding in Sint Pancras

De huiskamerconcerten van Jan Rovers zijn inmiddels een begrip. Ze werden voor het eerst in 2005 georganiseerd in Stompetoren, waar het gezin destijds woonde. In 2018 verhuisden ze naar Sint Pancras. Jan heeft daar een nog grotere huiskamer én een grote tuin tot zijn beschikking. Hier komen elke maand zo'n 60 mensen samen om te genieten van verschillende optredens. Tot groot verdriet van Jan heeft Wil dit niet meer mogen meemaken.

Wil overleed in 2013 aan de gevolgen van MS. Toch zette Jan de concerten voort. "Wil stond hier helemaal achter", legt Jan uit aan June Hoogcarspel, die voor NH Helpt langs gaat in Sint Pancras. "Als je ziet hoe muziek hier verbindt, dan is het echt de moeite waard om mensen uit te nodigen om naar muziek te luisteren."

Tekst gaat door onder de foto