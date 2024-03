Anneke kan na jaren familierecept weer maken dankzij gouden vondst

Het lijkt in eerste instantie een onmogelijke zoektocht. Want wie heeft er nog een specifiek onderdeel liggen van een veertig jaar oude keukenmachine. June Hoogcarspel was dan ook blij verrast toen ze in haar radioprogramma June tot Twee Maaike Bijster uit Bennebroek aan de lijn kreeg. Maaike vertelde dat ze precies hetzelfde raspje had liggen en deze graag wilde afstaan aan Anneke.

En dus vertrekt June naar Benningbroek om samen met Maaike uit Bennebroek het raspje te overhandigen aan Anneke. Tot opluchting van iedereen blijkt het inderdaad exact hetzelfde raspje te zijn. Maaike vertelt dat ze meerdere malen op het punt heeft gestaan om het onderdeel weg te gooien maar toch heeft bewaard, om ooit iemand blij te maken. En zo geschiedde dus.

Als dank ging Anneke meteen aan de slag met de reibekuchen, gemaakt in de traditie van haar in Duitsland geboren schoonmoeder. Anneke’s schoonmoeder is heel belangrijk voor haar geweest, omdat ze haar echte moeder nooit goed heeft gekend. Haar moeder overleed toen Anneke twee jaar oud was.

Het gemis aan een moeder heeft Anneke haar hele lang leven gevoeld. "Een moeder is nooit te vervangen. Er is iets tussen een moeder en een kind dat zo sterk is dat kan je niet vervangen", vertelt Anneke hierover tegen June.

Gelukkig wordt het verdriet van het verleden, verzacht door goede herinneringen aan haar schoonmoeder en haar unieke reibekuchen, die - zoals June en Maaike kunnen beamen - inderdaad heel erg lekker smaken.