Doppenverzameling voor KNGF komt op bestemming na oproep NH Helpt

De 87-jarige Map Ebbinge uit Rijsenhout zamelt al jaren doppen in voor het KNGF, het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds. Sinds het inzamelpunt bij haar in de buurt is opgeheven, blijft zij thuis zitten met een vuilniszak vol doppen. Mevrouw Ebbinge riep daarom de hulp in van NH Helpt op de radio bij June Hoogcarspel.