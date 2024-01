Ans ontroert vriendin Karin met taart NH Helpt: "De tranen biggelen over mijn wangen"

Al jaren zet Karin Kunst uit Hoogkarspel zich in voor anderen, nu werd ze zelf eens in het zonnetje gezet. Vriendin Ans Roelofsen schakelde het programma NH Helpt in en liet een heerlijke slagroomtaart bezorgen, die vervolgens samen werd opgegeten.

Karin snapte er in eerste instantie weinig van, toen er een taart werd bezorgd. Want de afzender, die bleef nog even geheim. Toen duidelijk werd dat Ans de initiator van dit alles was, zorgde dat voor emoties. "Ik snapte er eerst niets van. Nu biggelen de tranen over mijn wangen", zei ze bij het radioprogramma NH Helpt.

Mensen kunnen in het radioprogramma iemand nomineren om diegene te bedanken of om een hart onder de riem te steken. Ans vond dat haar vriendin Karin wat extra aandacht verdiende.

'Een vreselijk groot hart'

Op de radio verduidelijkte ze waarom ze was overgegaan tot actie. “Karin is al 20 jaar een goede vriendin voor mij en zij doet heel veel dingen voor andere mensen in het dorp. Altijd belangeloos. Met kerst maakt ze bijvoorbeeld 40 kerststukjes en die deelt ze uit aan ouderen. Dat is een mooi gezicht, want dan staat de hele kamer vol met kerstversieringen. En iedere laatste vrijdag van de maand geeft ze huiskamerconcerten. Ze heeft een vreselijk groot hart en staat altijd voor iedereen klaar."

Karin: "Ik doe het met heel veel liefde. Ans is een heel lieve vriendin van mij", zei ze. "Dus Ans, kom snel hierheen, dan eten we samen een stukje van de taart."