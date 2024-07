Een seizoen lang NH Helpt: wie maakten het, en wie werden er geholpen?

Presentator Isabella Prins neemt je mee over de redactie. 'Spin in het web' Fieke Vreeburg vertelt over de verhalen van eerste seizoen die haar het meest zijn bijgebleven. Ze denkt meteen aan een oproep van Het schooltje van Dik Trom in het gehucht Etersheim. Het museum was op zoek naar een speciale landkaart, waar de Afsluitdijk nog niet op te zien was. Tijdens het grootste gedeelte van het bestaan van de school, de school werd geopend in 1883 en gesloten in 1940, lag die er namelijk nog niet.

Bas was de redder in nood. Hij vond de landkaart bij het grofvuil en overhandigde die aan het museum. "Je maakt ons er ontzettend blij mee", zei Petra Lange van het museum enthousiast tegen de gulle gever.

Benieuwd naar nog meer succesverhalen en ook naar wie het programma maken? Kijk dan naar bovenstaande compilatie van het eerste seizoen van NH Helpt.

Zomerstop

Het tv-programma NH helpt gaat de zomerstop in. Maar dat betekent niet dat NH helpt helemaal uit de lucht verdwijnt. Het radioprogramma op zaterdag tussen 12.00 uur en 14.00 uur met presentator Rachel Morssink gaat wel door en ook de website wordt gewoon bijgehouden. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen op tv is op dinsdag 3 september te zien.