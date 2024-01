Vrijwilligers kunstproject de Nollen staan regelmatig onder 'magische sterrenhemel'

De Nollen is een bijzonder kunstproject in Den Helder: de abstracte kunst van Ruud van der Wint is daar geïntegreerd in de natuur en vrijwilligers geven op het terrein rondleidingen. Probleem is wel dat er een tekort aan vrijwilligers is. De Nollen doet daarom een oproep . Uniek is het zeker: regelmatig mag je onder een 'magische sterrenhemel' staan.

Verslaggever Isabella van NH Helpt is ingeschakeld om meer vrijwilligers voor het kunstproject de Nollen te werven. Ze nam een kijkje in het natuurgebied in Den Helder.

Martin Nieuwerf is een van de vrijwilligers die rondleidingen geeft over het terrein. "Het kunstproject is in 1980 gestart door de in 2006 overleden kunstenaar Ruud van der Wint." Van der Wint is onder meer bekend van het reusachtige tiendelige schilderij in de Tweede Kamer. Martin: "Hier is kunst geïntegreerd in het landschap van 13, 14 hectare groot, alles is één geheel."

Wandelen

Hij is op zoek naar mensen die houden van kunst, die het leuk vinden om voor een groep te staan en mensen te begeleiden, rond te leiden. "Ik doe het meestal zo dat ik zeg dat we even samen gaan wandelen en dat ik ondertussen wat vertel over het werk van de kunstenaar."

Wel is het van belang dat je goed ter been moet zijn, want veel wandelen hoort erbij. Bekijk in de video hieronder welke kunstwerken je allemaal kunt tegenkomen. Zo kun je bovenop een voormalige bunker ook ineens onder een 'magische sterrenhemel' komen te staan.