Twintig jaar nadat kunstenaar Rudi van de Wint eraan begon, is kunstwerk eindelijk af

Het kunstwerk is het 'kleine broertje' van het 18 meter hoge monument 'Stairway to Heaven' op het Canarische-eiland Tenerife, dat Van de Wint maakte na de vliegtuigramp in 1977. "Hij wilde dit beeld ook op De Nollen plaatsen en daar was hij ook aan begonnen, maar hij heeft het nooit af kunnen maken", vertelt Gijs van de Wint, zoon van de in 2006 overleden kunstenaar. "Nu, vijftien jaar na zijn overlijden, staat het er eindelijk."

De Wenteltrap is, net als de meeste andere kunstwerken op het terrein, gemaakt van Cortenstaal. De plaatsing gebeurde met behulp van een kraan en nam enkele uren in beslag.

Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: