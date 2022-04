Honderd schilderijen klaar om Helders museum te vullen: "Maar het geld is op"

Naast het natuurgebied De Nollen in Den Helder staat er al een lange tijd het betonnen karkas van een toekomstig museum te verpieteren. Het plan om het Rudi van de Wint Museum daar te bouwen ligt namelijk al sinds 2015 stil. "Er is geen geld meer."

Er zijn wel honderd schilderijen die de muren van het toekomstige museum kunnen vullen. "En zelfs die schilderijen kunnen nog gewisseld worden", vertelt Gijs van de Wint. Hij woont en werkt na het overlijden van zijn vader Rudi op het natuurgebied en werkt al jaren aan de bouw van het nieuwe museum. Helaas wordt de bouw in 2015 gestaakt, omdat er geen geld meer is. "We komen zo'n acht miljoen tekort."

Om het museum weer verder te kunnen bouwen is er, ondanks de hulp van de gemeente Den Helder en verschillende fondsen, hulp nodig van investeerders. Want met verkoop van toegangsbewijzen alleen zal het streefbedrag niet gehaald worden. Maar ook die verkoop werd minder door corona. "De bezoekersaantallen liepen daarvoor mooi op. maar door corona is dat gestagneerd", vertelt Gijs.

'Goede hoop'

Het blijft voorlopig dus nog een lastige tijd voor Gijs en zijn collega's. "Het is jammer dat het museum er nog niet is, maar we hebben goede hoop dat het er uiteindelijk komt", vertelt hij dan. Hij vervolgt: "Ik ben alsnog erg trots. Het is en blijft een heel bijzonder project."