Enkhuizer koor 'Efkes Aârs' zoekt nieuwe leden: "Iedereen is van harte welkom"

Meezingkoor Efkes Aârs uit Enkhuizen is dringend op zoek naar nieuwe leden. In de laatste jaren zag het koor een flinke afname, waarbij er nu een tekort is aan mannelijke leden en sopranen. Tonny Overwater-van Luxemburg, die alt zingt bij het koor, vertelt aan NH Helpt dat koor vooral vrolijk met elkaar wil zingen.

''In 2007 waren er 60 leden, nu zijn we nog maar met 25,'' vertelt Tonny. Efkes Aârs is in 2004 opgericht als smartlappenkoor. ''In 2010 zijn we een officieel zangkoor geworden, en zijn we alleen maar meezingers gaan zingen. Dit omdat meezingers veel vrolijker zijn dan smartlappen. We wilden niet meer zielig doen, we wilden gewoon vrolijk zijn met elkaar!''

De gemiddelde leeftijd van de mensen in het koor is 60 jaar oud, maar ook leden van rond de 40 of 50 jaar zijn welkom. ''Er zijn heel veel hippe Nederlandse liedjes op de radio en die zingen wij ook. Iedereen is van harte welkom!'' zegt Tonny.

Gezelligheid en nazitten

Van Jan Smit tot Claudia de Breij, alle meezingers komen voorbij. Het koor treedt op tijdens festivals, maar ook in verzorgingshuizen. Dit onder leiding van de Italiaanse dirigent, Giancarlo Romita, die dit al tien jaar doet. ''We repeteren één keer in de veertien dagen op woensdag, tussen 20.00 en 22.00 uur, in het IJsclubgebouw naast de brandweer in Enkhuizen.''

Tonny geeft aan dat het heel gezellig is, ook omdat ze na de repetities met een grote groep nazitten. ''Dat geeft wel aan dat je een goede band hebt met je leden.''