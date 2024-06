Loosdrechtse Aimée zoekt schuurtje om verwaarloosde hamsters op te vangen

Zelf ziet ze ook vaak verzwakte diertjes op sites als Marktplaats. Heel af en toe, als ze weer ruimte heeft voor een nieuwe hamster, koopt ze er één. "Dan kom ik bij de mensen thuis en dan zie ik dat 'ie er niet goed uitziet. Dan denk ik wel eens: hoe kan je dit doen? Het liefst zou ik dat dan ook zeggen, maar dat doe ik meestal niet."

Eén keer was een diertje zó verzwakt, dat ze achteraf toch een berichtje heeft gestuurd naar de verkopers. "Toen schreef ik: 'Hee, dit is eigenlijk niet helemaal zoals het moet. Dus mochten jullie ooit weer een keer een dier hebben, wil ik vragen om het anders te doen'."

Ruimte te kort

Het lukt Aimée alleen bij lange na niet om alle diertjes die ze doorgestuurd krijgt of zelf vindt te helpen. "Ik vang nu vooral de hamsters op die het echt hard nodig hebben. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als ik uit kan breiden. Ook zou ik graag meer soorten knaagdieren willen helpen, zoals cavia's en konijnen."

En dus is ze nu opzoek naar een plek waar ze voor nog meer dieren kan zorgen. Ze heeft daarvoor wel een paar eisen: "Het moet niet te duur zijn, want dat kan ik helaas niet betalen. Ook zou het fijn zijn als de ruimte geïsoleerd is zodat het op temperatuur blijft en er stroom en water is." De grootte maakt haar niet veel uit. "Maar het liefst zo groot mogelijk, natuurlijk. Dan kan ik zoveel mogelijk diertjes helpen."

Ze plaatste hiervoor een oproep op Facebook, waar al veel reacties op zijn gekomen. "Ik krijg heel veel tips binnen. Veel mensen kennen iemand waarvan ik misschien wel een ruimte kan gebruiken, maar nog niks 'echt'. Ik hoop natuurlijk dat dat nog komt."

'Before and after'

In de tussentijd plaatst ze op haar Instagram-kanaal welke diertjes ze allemaal al heeft 'gered'. Zoals Ollie, die in een veel te kleine kooi zat en ziek was omdat 'ie onder de mijten zat. Of Ozzy, die buiten leefde, een grote tumor had en sterk vermagerd was. Met de hulp van Aimée zijn ze allebei weer aangesterkt.

Hoewel ze de dieren heel zwak aantrof, wil ze het de verzorgers ook niet kwalijk nemen. "Er zijn ook veel mensen die helemaal niet doorhebben dat ze hun hamster zo slecht verzorgd hebben. Die dachten dan gewoon: leuk, een hamster. Maar ze hebben zich er verder niet over ingelezen. Sommigen onderschatten het hebben van een huisdier. Dat is jammer, maar moeilijk iets aan te doen."