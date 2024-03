85-jarige Hans uit Beverwijk overspoeld met Baantjer-boeken na oproep

Het was nog even moeilijk om de meest recente boeken te vergaren. "Appie Baantjer schreef de boeken 1 tot en met 70, die hebben veel mensen dubbel door erfenissen", vertelt Hans. De boeken 71 tot en met 94 zijn geschreven door Peter Römer, de zoon van acteur Piet, die jarenlang de hoofdrol speelde in de televisieserie Baantjer. "De nieuwere boeken hadden nog niet veel mensen dubbel, maar uiteindelijk is het dus gelukt om alles compleet te krijgen", vertelt Hans.

Paar honderd boeken over

Omdat de donaties zó hard binnenstroomden - vooral van de oudere boeken dus - heeft Hans nu ook veel exemplaren dubbel. "Ik denk wel een paar honderd. Die geef ik graag aan NH, zodat jullie weer andere mensen blij kunnen maken", zegt Hans.

In de video hieronder doen NH Helpt presentatoren Isabella Prins en Rachel Morssink nu een keer zélf een oproep: Baantjer-boeken in de aanbieding.