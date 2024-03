Kidsbank helpt minima: "Elk kind heeft recht op schone broek of jurk en leuk speelgoed"

In Zaanstad komt er weer een speelgoed- en kinderkledingbank. Vanaf 22 maart is de Kidsbank aan de wandelweg in Wormerveer open voor publiek. "Iedereen is welkom," zegt Wendy van Vlaanderen, de beheerder van Kidsbank. "Voor de minima en vluchtelingen en mensen die iets te veel verdienen kunnen voor een klein prijsje terecht."

De 51-jarige Wendy wil graag mensen helpen die het moeilijk hebben. En natuurlijk weet Wendy dat er een voedselbank is en er goedkope kringloopwinkels zijn. "Maar zelfs zo'n kringloopwinkel is voor veel mensen al te duur. Hier kunnen straks Zaanse minima elke maand gratis vijf artikelen uitkiezen." Het enige wat je moet laten zien is een Zaanse pas.

Leeg magazijn

Het vele speelgoed staat al netjes uitgestald in de open kasten. De kledingrekken hangen vol met bloesjes en jurkjes. Spijkerbroeken liggen op stapeltjes en kinderschoenen zijn in een rijtje gezet. Er zijn ook al opvallend veel kinderboeken beschikbaar. "Die hebben we van een schoolbibliotheek gekregen", vertelt Wendy. "En al het andere komt vooral van particulieren. De winkel is al goed gevuld alleen de opslag, het magazijn nog niet. Dat is behoorlijk leeg. Het zou mooi zijn als mensen die kunnen aanvullen."